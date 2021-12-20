أول تعليق من شقيقة رشدي أباظة على شبيه الدنجوان: "أخويا كان وسيم"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة ومحمد سامي:

عبرت منيرة أباظة شقيقة الفنان الراحل رشدي أباظة، عن استياءها من ظهور شخص يدعي وجود شبه بينه وبين شقيقها الراحل.

وقالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه لا وجه لأي شبه بين الشخص الذي ظهر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وبين شقيقها الراحل، مضيفة: "الشخص الذي يدعي وجود شبه بينه وبين رشدي، لم يقابل شقيقي الراحل فكري أباظة كما أدعى، كما أننا لا نعرفه".

وأوضحت: "مفيش ولا 1% شبه بين هذا الشخص وبين أخي الراحل، أخويا كان وسيم لكن ده جسمه كبير، ومفيش ملامح مشتركة بينهما خالص، ومش عارفة ده طلع لنا منين".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لشخص قالوا إنه شبيه بالدنجوان الفنان الراحل رشدي أباظة، ويدعى "محمد مؤمن".

وحرص عدد كبير منهم على عمل تكوينات بالصور جمعا فيها صورتي الفنان الراحل وشبيهه.