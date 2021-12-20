ياسمين رئيس تنشر صورة بصحبة نجلها "سليم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها بصحبة نجلها سليم هادي الباجوري.

وعلقت على الصورة قائلة: "أنت أكملتني.. 2014"، وحازت الصورة على إعجاب جمهور ومتابعي الفنانة الشابة

الفنانة ياسمين رئيس تزوجت من المخرج هادي الباجوري عام 2010، بعد قصة حب جمعتهما، ورزقا بنجهلما "سليم" عام 2014.

وكانت الفنانة ياسمين رئيس قد شاركت في بطولة مسلسل "60 دقيقة" الذي عرض عبر منصة شاهد منذ شهرين، وشارك في بطولة المسلسل: محمود نصر، سوسن بدر، شيرين رضا، غادة طلعت، مها نصار، ومن إخراج مريم أحمدي