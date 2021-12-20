الارشيف / فن ومشاهير

فيديو.. نسرين طافش تمارس التمارين الرياضية في "الجيم"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لها وهي تمارس التمارين داخل "الجيم".

وعلقت "نسرين" على الفيديو قائلة: "أنا على الطريق".

وجاءت تعليقات الجمهور على الفيديو: "جميلة"، و"متل القمر"، و"بتجنني"، و"عاش يا نسرين"، وغيرها من التعليقات.

وكانت الفنانة نسرين طافش قد شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "المداح" وحقق العمل نجاحا كبيرا.

والمسلسل بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، حنان سليمان، خالد سرحان، جمال عبدالناصر، محمد عز، دنيا عبدالعزيز، محسن منصور، عمرو رمزي، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا