فيديو.. نسرين طافش تمارس التمارين الرياضية في "الجيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لها وهي تمارس التمارين الرياضية داخل "الجيم".

وعلقت "نسرين" على الفيديو قائلة: "أنا على الطريق".

وجاءت تعليقات الجمهور على الفيديو: "جميلة"، و"متل القمر"، و"بتجنني"، و"عاش يا نسرين"، وغيرها من التعليقات.

وكانت الفنانة نسرين طافش قد شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "المداح" وحقق العمل نجاحا كبيرا.

والمسلسل بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، حنان سليمان، خالد سرحان، جمال عبدالناصر، محمد عز، دنيا عبدالعزيز، محسن منصور، عمرو رمزي، ومن إخراج أحمد سمير فرج.