سلاف فواخرجي تتعرض لحادث خطير أثناء التصوير وتفقد بصرها

كتب امير فتحي في الاثنين 20 ديسمبر 2021 06:57 مساءً - كشفت الفنانة ” سلاف فواخرجي ” عن تعرضها لحادث أثناء تصوير مشهد من مشاهدها بمسلسلها ” عنبر 6 ” والذي تسبب في فقدانها للبصر بشكل مؤقت .

ووصفت سلاف فواخرجي الحادث في تصريحات لها لبرنامج ” ET بالعربي ” بأنه من أصعب لحظات حياتها بكل معنى الكلمة حيث سقط السقف المستعار بكامله فوق رأسها .

وهو الأمر الذي أدى إلى إصابتها ببعض الجروح في وجهها ويديها وفقدت قدرتها على النظر لمدة ساعة كاملة فقالت : ” حادث كبير كتير والله لطف وستر .. كنت بالمشهد وكان في ديكور بالسقف وفي إضاءة وشبك حديد ” .

وتابعت : ” وأنا في قلب المشهد فك الحديد عن السقف ونزل فوق عيني .. طبعا كانت من لحظات حياتي الأصعب بكل معنى الكلمة .. نزل كمية دم من إيدي ووشي وما كنت قادرة أشوف لفترة طويلة ” .

وحرصت سلاف فواخرجي على طمأنة متابعيها ومحبيها على وضعها في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

فكتبت في منشورها : ” الحمد لله أنا بخير .. كنت قد تعرضت لحادث أثناء تصويري لأحد المشاهد في مسلسل عنبر ستة في بيروت منذ فترة بسيطة .. الحادث لم يكن سهلاً أبداً ولكن لطف الله ورعايته أكبر ” .

وتابعت : ” أثّر هذا الحادث على بصري لبعض الوقت وأثّر هذا عليّ نفسيا وترك مكانه جرحا مازلت أعالجه ولكنه لا يساوي شيئا أمام هول ما حصل .. ولله الحمد دائما وأبدا ” .

وأضافت سلاف : ” ولم تعلن الشركة المنتجة آنذاك عن الأمر وكذلك أنا إلا في محيطي الضيق جدا إلى أن سُئلت عنه في لقاء أخير أجريته الأسبوع الفائت ويبدو أنهم علموا بالخبر من أحد العاملين في المسلسل .. وأوضحت في اللقاء تفاصيل الحادث ورويته بنفسي وأنا بأحسن حال بفضل من الله ” .

واستكملت : ” إلّا أن البعض اجتزأ الحديث وكتبوا عناوين تلفت نظر القراء إليهم وتزيد من عدد اللايكات بل واستعانوا أيضا بصورة قديمة لي خلال وعكة صحية سابقة منذ ثلاث سنوات لا تمت لواقع الحادث الحالي بصلة و بحُسن نية مني وبدون وعيٍ منهم أقول أنهم لم يدركوا أن مافعلوه قد يكون قاسيا ومتعبا لأصحاب القصة وعائلاتهم وأحبابهم ” .

واختتمت سلاف فواخرجي منشورها : ” عموما مارأيته من حب خلال الساعات الأخيرة أنساني ألمي ، فشكرا من قلبي على الحب الذي أقدره وعلى كم الخوف الذي لمسته من الأصدقاء وعلى لهفة أسعدتني من محبين لا أعرفهم .. ومتل مامنقول بالعامي ” استفقادة الله رحمة ” وكمان منقول المحبة رزق ، كتر خير الله ودمتم بخير جميعا ” .