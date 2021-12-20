شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة عفاف راضى تكشف تفاصيل تعرضها لواقعة اعتداد لفظى منذ 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة مى كمال ابنة الفنانة عفاف راضى، عن تعرضها للاعتداء اللفظى من أحد الأشخاص خلال محادثة على تطبيق "ماسنجر"، ونشرت مى تفاصيل الواقعة التى حدثت قبل 3 سنوات عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

ونشرت مى كمال، العديد من الصور للمحادثة "سكرينات شوت" التى توثق الاعتداء اللفظى عليها من هذا الشخص عبر حسابها على "فيس بوك"، وعلقت عليها: "أكتر حاجة مستفزانى إني لو كنت طلعت ووريت الـ screenshots دى للناس من 3 سنين يمكن مكانش "ف. أ" ده كمل اعتداء لفظى على البنات كده".

وأضافت مى كمال: "بس حسيت إني أولًا مش عايزة أى حد مخه مريض يرمي عليا أنا اللوم إن أنا بتاعت مشاكل، وبرضو للأسف من كم الاعتذارات اللي قعد يعتذرهالى ساعتها أنا صدقت إن دى أول مرة يتكلم كده، واستحرمت أسوّأ سمعته من موقف واحد ومحطتهوش في مخي ساعتها".

وتابعت: "بعد 3 سنوات؛ لا يزال يفعل الشىء نفسه مع أشخاص آخرين، وكانت إحدى الحوادث المبلغ عنها مع إحدى الفتيات، جسدية".

واستطردت مى كمال، فى سرد روايتها، "البني أدم ده تعريف للمعتدى المستهتر الساذج لأن ده واحد دخل بيتى وقابل جوزى وعارف هو ممكن يشوف مننا عواقب شكلها إيه، ومع ذلك قرر يقول لى الكلام ده وفى شات، لكن في غيره مش أغبياء كده، وبيتعدوا لفظيًا face to face وينكروا وده المخيف أكتر".

واختتمت: "فياريت أى واحد يفكر يأخذ السكة دى مع أى واحدة في الـ music scene أو غيره، يكون متأكد إن مفيش مساحه للسكوت عن القرف ده، وإن بسهولة جداً حياته الشخصية والمهنية وكل علاقاته فى المجال وبره المجال هتنتهي".