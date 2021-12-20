شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد محمد فؤاد.. 5 أغان لها ذكريات مع جيل الثمانينيات من ألبومات فؤش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم محمد فؤاد اليوم بعيد ميلاده الـ 60، حيث ولد في 20 ديسمبر 1961، ومحمد فؤاد له مشوار فني مليئ بكنوز غنائية ما بين الأغاني المنفردة والألبومات والأفلام وأغانيها، ولا نستطيع أن نختصر مشواره الفني في سطور نظرًا لأنه مليء بأجمل الأغاني، لذلك في هذا التقرير نستعرض 5 أغانى لها ذكريات مع جيل الثمانينيات من ألبومات "فؤش".



محمد فؤاد

- أغنية علي عيني طرحت عام 1988

- أغنية غرقان لشوشتي طرحت عام 1985

- أغنية متغربين طرحت عام 1987

- أغنية الحظ طرحت عام 1985

- أغنية مرمرينا طرحت عام 1982