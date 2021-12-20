شكرا لقرائتكم خبر عن 13 فنانا عربيا يجتمعون بليلة رأس السنة فى موسم الرياض على مسرح محمد عبده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع 13 نجمًا عربيًا فى احتفال رأس السنة بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث يحيى الحفل المقام علي مسرح محمد عبده أرينا، في بوليفارد رياض سيتى، ونشر الحساب الرسمي لموسم الرياض على موقع "تويتر"، بوستر الحفل الذى يضم عددًا من أكبر نجوم الوطن العربي ومنهم "أنغام، أصالة، محمد عبده، أحلام، نوال الكويتية، راشد الماجد، نبيل شعيل، وغيرهم من النجوم".

وعلق حساب موسم الرياض بموقع "تويتر"، علي الصورة: "السنين أنت هناها.. تباشر بك لياليها وتسعد.. ليلة تريو الرياض، نطرب فيها ونغني مع 13 فنان وفنانة في 31 ديسمبر.. على محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي ..التذاكر تطرح قريبًا".



موسم الرياض

يأتى هذا فيما سبق وأعلنت هيئة الترفيه السعودية أن أكثر من 732 ألف شخص حضروا مهرجان "ميدل بيست" الموسيقي السنوي خلال الأيام الأربعة الماضية، حيث نشر الحساب الرسمي للمهرجان عبر موقع "تويتر"، بيانا رسميًا للإعلان عن الرقم النهائي لحضور الفعالية، والتي اختتمها النجمان عمرو دياب ونانسي عجرم بحفل كبير أمس، وعلق الحساب قائلاً: "بحضور تجاوز 732 ألفًا ومشاركة 200 نجم عالمي.. أضخم حدث موسيقي بالشرق الأوسط يختتم فعالياته بالرياض".

وتألقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بحفلها أمس في ختام فعالية ميدل بيست فى النسخة الثانية من موسم الرياض، المقام بالمملكة العربية السعودية، والذي شاركها به الهضبة عمرو دياب، والتي حضرها عشرات الآلاف من الجمهور من مختلف أنحاء الوطن العربي، ونشرت نانسي مجموعة صور وفيديوهات من الحفل، ظهرت بها بإطلالة من الجلد اللامع، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "قصتي مع الجمهور بالسعودية.. حياة وفرح ونجاح".