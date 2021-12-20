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إلهام شاهين وليلى علوى بجانب شجرة الكريسماس للاحتفال بالعام الجديد

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة إلهام شاهين بالكريسماس، وقرب دخول العالم الجديد، حيث كشفت عن صورها بجانب زينة الاحتفال، وفي صورة أخرى ظهرت إلهام شاهين برفقة صديقتها النجمة ليلي علوي وكان الثنائي بجانب شجرة الكريسماس المزينة.

الهام شاهين تحتفل بالكريسماس
الهام شاهين تحتفل بالكريسماس

 

الهام شاهين وليلي علوي
الهام شاهين وليلي علوي

 

الهام شاهين
الهام شاهين

 

وعلق الهام شاهين علي الصور التي نشرتها من خلال حساب الانستجرام الخاص بها بـ " عيد ميلاد مجيد لجميع أصدقائي الأعزاء".

وكانت قد أدت النجمة إلهام شاهين فريضة العمرة، أثناء تواجدها في المملكة العربية ، لحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر، حيث استغلت تواجدها هناك لاقامة العمرة بعد فترة من الإغلاق ، ونشرت إلهام صورة لها وهي أمام الكعبة المشرفة وعلقت عليها بـ"الحمد لله.. أجمل عمرة فى حياتى.. الجو رائع والحرم هادئ جدًا.. أحمدك وأشكر فضلك يا رب.. وهبتها لأمى كالعادة.. كل سنة كنت بعملها فى عيد الأم.. ولظروف الكورونا اختلفت المواعيد.. الله يرحمك يا أمى ويجعل مثواكى الجنة.. ربنا يتقبل".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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