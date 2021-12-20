شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وليلى علوى بجانب شجرة الكريسماس للاحتفال بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة إلهام شاهين بالكريسماس، وقرب دخول العالم الجديد، حيث كشفت عن صورها بجانب زينة الاحتفال، وفي صورة أخرى ظهرت إلهام شاهين برفقة صديقتها النجمة ليلي علوي وكان الثنائي بجانب شجرة الكريسماس المزينة.



الهام شاهين تحتفل بالكريسماس



الهام شاهين وليلي علوي



الهام شاهين

وعلق الهام شاهين علي الصور التي نشرتها من خلال حساب الانستجرام الخاص بها بـ " عيد ميلاد مجيد لجميع أصدقائي الأعزاء".

وكانت قد أدت النجمة إلهام شاهين فريضة العمرة، أثناء تواجدها في المملكة العربية السعودية، لحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر، حيث استغلت تواجدها هناك لاقامة العمرة بعد فترة من الإغلاق ، ونشرت إلهام صورة لها وهي أمام الكعبة المشرفة وعلقت عليها بـ"الحمد لله.. أجمل عمرة فى حياتى.. الجو رائع والحرم هادئ جدًا.. أحمدك وأشكر فضلك يا رب.. وهبتها لأمى كالعادة.. كل سنة كنت بعملها فى عيد الأم.. ولظروف الكورونا اختلفت المواعيد.. الله يرحمك يا أمى ويجعل مثواكى الجنة.. ربنا يتقبل".