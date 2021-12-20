شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الفنان محمد رضا: تاريخ ميلاد والدي الصحيح 21 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 100 عام مرت على ميلاد معلم السينما المصرية الفنان الكبير محمد رضا أحد أشهر نجوم الكوميديا فى مصر وأشهر من قام بدور المعلم فى السينما المصرية، والذى ترك تراثاً فنيًا راسخًا فى وجدان الملايين الذين عشقوا فنه وحفظوا إيفيهاته وطريقته المميزة.

وعلى الرغم من أن معم المواقع الإخبارية وكذلك موقع ويكيبديا الشهير ذكرت أن تاريخ ميلاد الفنان الكبير محمد رضا 20 ديسمبر، إلا أن ابنه أحمد محمد رضا صحح هذه المعلومة.

وقال ابن معلم السينما المصرية فى تصريحت خاصة لـ"الخليج 365": " تاريخ ميلاد والدى الصحيح والمثبت فى كل أوراقه الرسمية هو 21 ديسمبر عام 1921 وليس كما ذكر موقع ويكبيبديا 20 ديسمبر، حيث نقل عنها الكثير من المواقع هذا التاريخ"

وتابع ابن الفنان الكبير: "أبى من مواليد 21 ديسمبر عام 1921 بقرية الحمرة محافظة أسيوط التى انتقل إليها والده بحكم عمله كموظف فى السكة الحديد، وهو أخ بين شقيقين، واسمه محمد رضا، وهو اسم مركب واسم والده أحمد عباس، ولم يغير اسمه، فأصبح هذا الاسم اسمه الفنى، ثم انتقل والده إلى السويس، فأقامت الأسرة هناك فترة طويلة، وتخرج أبى من دبلوم الهندسة التطبيقية العليا عام 1938 وقضى بالسويس فترة طويلة من حياته، وبعد تخرجه عمل فى شركة شل للبترول، وارتبط وتزوج وأنجب ابنته الكبرى أميمة هناك، بعدما تعرف على أمى أثناء دراسته بالقاهرة وتزوجها واصطحبها لتقيم معه بالسويس"



أحمد محمد رضا ابن معلم السينما المصرية

وعن بداية ظهور الميول الفنية للفنان محمد رضا، قال ابنه: "ظهرت ميوله الفنية فى المرحلة الابتدائية، حيث كون فريق تمثيل بالمدرسة، وشجعه الناظر، كما كان والده منفتحا ويحب الشعر والإلقاء، ورغم أن والدى كان مستقرا فى وظيفته، فإن الرغبة الفنية تمكنت منه فغير مسار حياته، وفى أواخر الثلاثينيات نظمت مجلة «دنيا الفن» مسابقة لاختيار وجوه جديدة، وتقدم لها والدى مع عدد كبير جدا من المتسابقين، وكان المخرج صلاح أبوسيف أحد أعضاء لجنة التحكيم المكونة من عمالقة الفن، وبعد التصفيات حصل والدى على المركز الثانى فى المسابقة، وبعدها سعى وراء حللم التمثيل"