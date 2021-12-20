السعودية.. تركي ال الشيخ يكشف عن مفاجأة كبيرة لحفل ليلة رأس السنة!

كتب امير فتحي في الاثنين 20 ديسمبر 2021 05:45 مساءً - كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه،في السعودية، عن مفاجأة كبيرة لحفل ليلة رأس السنة ضمن فعاليات موسم الرياض.

وبحسب الاعلان فسيضم الحفل ثلاثة عشر نجما من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي في 31 ديسمبر .على محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي

ونشر آل الشيخ صورة اعلان الحفل عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا “فيه اقوى من كذا ؟! يوم ٣١ ديسمبر الوعد”.