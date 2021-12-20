“الهدف من وجودنا عبادة رب العالمين”.. أدهم النابلسي يعلن اعتزاله الفن بشكل مفاجىء!

كتب امير فتحي في الاثنين 20 ديسمبر 2021 05:45 مساءً - فاجأ الفنان الأردني/الفلسطيني أدهم النابلسي جمهوره بإعلان اعتزاله الفن بشكل مفاجىء حيث نشر مقطع فيديو كشف فيه عن هذا الامر ووجه رسالة لجمهور طالبًا مساندته في هذا القرار

وأكد الفنان الأردني أن لكل انسان طموح في الحياة ولا مشكلة في ان يمشي الانسان وراء حلمه لكن في النهاية يجب ان لا ينسى الانسان انه خلق لعبادة الله لذلك قرر ان لا يخالف امر الله ويعتزل الغناء.

ووصف أدهم النابلسي قرار اعتزاله بالخبر السعيد قائلا “احكيلكم خبر سعيد جدا بالنسبة لي وان شاء الله يكون سعيد جدا بالنسبة لكم”.

وتحدث النابلسي عن الهدف من وجود الانسان قائلا “في كثير ناس غافلين عنه ونحن وجودنا في الحياة عشان نرضي رب العالمين ونعبد رب العالمين ونكون مثل ما ربنا أمرنا” ليتلو بعدها اية “وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون”.

وتابع “بالنسبة لي بصراحة الهدف اللي كنت ماشي فيه والحلم اللي انا كنت عم حاول احققه لا يرضي رب العالمين وأغلب الناس القراب مني يعرفون اني من زمان بحكيهم رح يجي يوم ووقف والحمدلله وبفضل الله اجا هذا اليوم وهذا هو الخبر السعيد جدا”.

كما وعد جمهوره بانه لن يختفي عنهم وسيتواجد حولهم باستمرار مؤكدًا ان قرار اعتزاله لا يعني اختفائه عن حمهوره مؤكدًا تواجده حولهم بشكل دائم

ودعم الجمهور الفنان الاردني بقراره وانهالت التعليقات ومن بينها: “الله يوفقك هاد قرار كتير حلو الله يثبتك”، وقالت متابعة: “إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء كل الاحترام