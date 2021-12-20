16 عملا حتى الآن .. القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2022

كتب امير فتحي في الاثنين 20 ديسمبر 2021 05:45 مساءً - بدأت تتضح ملامح القائمة المبدئية لمسلسلات الموسم الرمضاني المقبل 2022 والتي وصل عدد الأعمال بها إلى 16 عمل حتى الآن .
ويشارك بهذه الأعمال نخبة كبيرة من نجوم الفن وتدور موضوعاتها ما بين الدراما الاجتماعية والوطنية والكوميديا .
ومن أبرز هذه الأعمال ما يلي : 1- مسلسل ” أحوال شخصية ” من بطولة الفنانة ” نيللي كريم ” ومن تأليف إبرهيم عيسى وإخراج ماندو العدل .
2- مسلسل ” مشوار لحد هناك ” الذي يقوم ببطولته الفنان ” محمد رمضان ” وتشاركه البطولة الفنانة ” دينا الشربيني ” .. ويعتبر هذا الإسم هو إسم مبدئي للعمل .
3- مسلسل ” حلم ليال ” بطولة الفنانة ” ياسمين صبري ” وهو أيضا إسم مبدئي للمسلسل .. وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد صالح .
4- مسلسل ” لام شمسية ” تشارك في بطولته الفنانة ” منى زكي ” بالإضافة إلى عدد من النجوم أبرزهم : إسعاد يونس وإياد نصار وأحمد رزق .. ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي .
5- مسلسل ” أحلام سعيدة ” وهو الإسم المبدئي لمسلسل النجمة ” يسرا ” ويشاركها البطولة الفنانة ” غادة عادل ” .. تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة .
6- مسلسل ” اتجاه إجباري ” بطولة الفنانة ” منة شلبي ” والفنان ” أحمد داوود ” .. ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكرى .
7- مسلسل ” يوتيرن ” الذي تقوم ببطولته الفنانة ” ريهام حجاج ” .. ويشهد عودة الفنان ” توفيق عبد الحميد ” إلى الدراما من جديد .. والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز .
8- مسلسل ” جزيرة غمام ” يضم عدد من النجوم منهم : فتحي عبد الوهاب وطارق لطفي وروبي .. تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى .
9- مسلسل ” هو وهي وهم ” وهو الإسم المبدئي للعمل الذي يجمع بين الفنان ” مصطفى شعبان ” والفنان ” عمرو سعد ” للعام الثاني على التوالي بعد تقديمهم العام الماضي لمسلسل ملوك الجدعنة .
10- مسلسل ” عودة الأب الضال ” بطولة عبير صبري وبيومي فؤاد .. ومن تأليف أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ومحمد فتحى، وإبراهيم ربيع وإخراج أحمد عبد العال .
11- مسلسل ” آخر الحدوتة ” بطولة الفنانة ” مي كساب ” .. ومن تأليف نصر الدين ناجي واخراج محمد عبد الرحمن حماقي .
فيما تقدم 5 أعمال في أجزائها الأخرى بالموسم الرمضاني القادم منها : 1- مسلسل ” الكبير أوي ” في موسمه السادس بعد غياب بطولة الفنان ” أحمد مكي ” .
2- مسلسل ” المداح ” في جزئه الثاني الذي يقوم ببطولته الفنان ” حمادة هلال ” .
3- مسلسل ” يوميات زوجة مفروسة أوي ” بموسمه الخامس .. والمسلسل من بطولة الفنانة ” داليا البحيري ” والفنان ” خالد سرحان ” وإخراج أحمد نور .
4- مسلسل ” هجمة مرتدة ” الذي عرض الجزء الأول منه العام الماضي .. ويقدم الفنان ” أمير كرارة ” الجزء الثاني من المسلسل .
5- مسلسل ” الاختيار ” في جزئه الثالث وانضم لبطولته هذا العام الفنان ” أحمد السقا ” ومن إخراج بيتر ميمي .
كانت هذه تفاصيل خبر 16 عملا حتى الآن .. القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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