16 عملا حتى الآن .. القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2022

كتب امير فتحي في الاثنين 20 ديسمبر 2021 05:45 مساءً - بدأت تتضح ملامح القائمة المبدئية لمسلسلات الموسم الرمضاني المقبل 2022 والتي وصل عدد الأعمال بها إلى 16 عمل حتى الآن .

ويشارك بهذه الأعمال نخبة كبيرة من نجوم الفن وتدور موضوعاتها ما بين الدراما الاجتماعية والوطنية والكوميديا .

ومن أبرز هذه الأعمال ما يلي : 1- مسلسل ” أحوال شخصية ” من بطولة الفنانة ” نيللي كريم ” ومن تأليف إبرهيم عيسى وإخراج ماندو العدل .

2- مسلسل ” مشوار لحد هناك ” الذي يقوم ببطولته الفنان ” محمد رمضان ” وتشاركه البطولة الفنانة ” دينا الشربيني ” .. ويعتبر هذا الإسم هو إسم مبدئي للعمل .

3- مسلسل ” حلم ليال ” بطولة الفنانة ” ياسمين صبري ” وهو أيضا إسم مبدئي للمسلسل .. وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد صالح .

4- مسلسل ” لام شمسية ” تشارك في بطولته الفنانة ” منى زكي ” بالإضافة إلى عدد من النجوم أبرزهم : إسعاد يونس وإياد نصار وأحمد رزق .. ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي .

5- مسلسل ” أحلام سعيدة ” وهو الإسم المبدئي لمسلسل النجمة ” يسرا ” ويشاركها البطولة الفنانة ” غادة عادل ” .. تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة .

6- مسلسل ” اتجاه إجباري ” بطولة الفنانة ” منة شلبي ” والفنان ” أحمد داوود ” .. ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكرى .

7- مسلسل ” يوتيرن ” الذي تقوم ببطولته الفنانة ” ريهام حجاج ” .. ويشهد عودة الفنان ” توفيق عبد الحميد ” إلى الدراما من جديد .. والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز .

8- مسلسل ” جزيرة غمام ” يضم عدد من النجوم منهم : فتحي عبد الوهاب وطارق لطفي وروبي .. تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى .

9- مسلسل ” هو وهي وهم ” وهو الإسم المبدئي للعمل الذي يجمع بين الفنان ” مصطفى شعبان ” والفنان ” عمرو سعد ” للعام الثاني على التوالي بعد تقديمهم العام الماضي لمسلسل ملوك الجدعنة .

10- مسلسل ” عودة الأب الضال ” بطولة عبير صبري وبيومي فؤاد .. ومن تأليف أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ومحمد فتحى، وإبراهيم ربيع وإخراج أحمد عبد العال .

11- مسلسل ” آخر الحدوتة ” بطولة الفنانة ” مي كساب ” .. ومن تأليف نصر الدين ناجي واخراج محمد عبد الرحمن حماقي .

فيما تقدم 5 أعمال في أجزائها الأخرى بالموسم الرمضاني القادم منها : 1- مسلسل ” الكبير أوي ” في موسمه السادس بعد غياب بطولة الفنان ” أحمد مكي ” .

2- مسلسل ” المداح ” في جزئه الثاني الذي يقوم ببطولته الفنان ” حمادة هلال ” .

3- مسلسل ” يوميات زوجة مفروسة أوي ” بموسمه الخامس .. والمسلسل من بطولة الفنانة ” داليا البحيري ” والفنان ” خالد سرحان ” وإخراج أحمد نور .

4- مسلسل ” هجمة مرتدة ” الذي عرض الجزء الأول منه العام الماضي .. ويقدم الفنان ” أمير كرارة ” الجزء الثاني من المسلسل .

5- مسلسل ” الاختيار ” في جزئه الثالث وانضم لبطولته هذا العام الفنان ” أحمد السقا ” ومن إخراج بيتر ميمي .