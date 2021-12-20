3 حفلات لفرقة الأوبرا بمناسبة أعياد الكريسماس فى القاهرة والإسكندرية

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة أعياد الكريسماس والاحتفالات بالعام الجديد تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر 3 حفلات بالقاهرة والإسكندرية لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى بمصاحبة كورال أكابيلا قيادة مايا چيڤينيريا أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وفرقة بالية أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل ومن إخراج هشام الطلى وذلك فى الثامنة مساء الخميس والجمعة على المسرح الكبير ومساء الأحد المقبل على مسرح سيد درويش (دار أوبرا الإسكندرية).

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الغنائية العالمية التى كتبت خصيصًا لهذه المناسبة ويصاحبها تابلوهات راقصة منها الليلة الهادئة، عيد الميلاد الأبيض ، كل ما أريده من الكريسماس هو انت، هل تسمع ما اسمعه، 12 يوم فى الكريسماس، هذا هو الكريسماس، أنها أكثر اللحظات الرائعة بالعام، حول شجرة عيد الميلاد، صلاة الرب، دقات الجرس وغيرها إلى جانب فالس الورود من باليه كسارة البندق، أداء إيمان مصطفي، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، مصطفي محمد، مني رفلة، وليد كريم، جولي فيظي، عماد عادل، داليا فاروق، أمينة خيرت، هاني الشافعي، جاكلين رفيق، هشام الجندي، انجي محسن، عمرو مدحت ، ليلي ابراهيم، عزت غانم، نورستا المرغني، الهامي أمين، أسامة علي، سلمي الجبالي، تامر توفيق، إبراهيم ناجي، برهان الدين فاروق .

جدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميًا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.