شكرا لقرائتكم خبر عن لقطة عمرها 7 سنوات.. ياسمين رئيس تنشر أول صورة تجمعها مع ابنها سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة ياسمين رئيس أول صورة تجمعها مع ابنها سليم من المخرج هادى الباجورى، ويعود أصل الصورة لعام 2014 أى أنها التقطت قبل 7 سنوات.

وعلقت ياسمين رئيس، على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "أنت تكملني"، وحازت الصورة على إعجاب الكثيرين من متابعيها، حيث حصلت على ما يزيد على 8 آلاف إعجاب فى دقائق قليلة فقط.

وتعد الصورة التي جمعت ياسمين رئيس مع ابنها سليم عبر إنستجرام، أول صورة تجمعها به تنشر لجمهورها منذ ولادته.

جدير بالذكر أن آخر عمل قدمته الفنانة ياسمين رئيس كان مسلسل 60 دقيقة، حيث ظهرت كضيفة شرف في الفيلم المقرر طرحة في السينمات مطلع شهر يناير المقبل، وتدور أحداثه حول 5 حكايات مختلفة والحكاية الأولى، تضم الفنان محمد الشرنوبى وغادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران.

بينما الحكاية الثانية من الفيلم بطولة الفنان أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والحكاية الثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والحكاية الخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

ويضم "فيلم قمر 14" عددا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، فيلم "قمر 14" من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.



ياسمين رئيس على انستجرام