شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز: هتجوز قريب ورياضتى المفضلة مشاهدة الأفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان محمد محمود عبد العزيز إلى متابعة من خلال خاصية الأسئلة والأجوبة على صفحة إنستجرام الخاصة به، وجاوب الفنان على كثير من الأسئلة التى تشغل بال متابعيه، حيث أشار إلى أنه من المقرر أن يتزوج قريبًا، وعن خطيبته سارة قال إن جنسيتها جزائرية فرنسية، وذلك بعدما لاحظ متابعة تحدثها بالفرنسية.

وبخصوص أعماله الفنية قال إنه يحاول أن يختار الأفضل حتى إذا كان الدور الصغير، قائلا: "طبقت نظرية الصغير مصيره يكبر"، مشيرًا إلى أن الاجتهاد والإيمان بما تفعله هو الطريق السريع للنجاح، وفي رد ساخر على رياضته المفضلة قال "رياضتي المفضلة مشاهدة الأفلام"، وعن أحلامه قال "ربنا يقدرني أبقي ربع أبويا وبعد ما أموت اسمي يعيش".

وعن سؤال من الأفضل في التمثيل أنت أم شقيقك "كريم محمود عبد العزيز، قال محمد: "أبويا محمود عبد العزيز" .

وعلي جانب آخر شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز، متابعيه بفيديو من كواليس تصوير مسلسل "نقل عام"، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر محمد في الفيديو وهو يحلق شعره في الشارع، وكتب على الفيديو قائلا:"حلاقة فى الهواء الطلق"، وكتب الفنان مصطفى خاطر على الفيديو قائلا: "يخربيت عقلك".