شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "صباحية مباركة" فى موسم الرياض.. 5 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض نجما مسرح مصر على ربيع وأوس أوس مسرحيتهما "صباحية مباركة" ضمن فعاليات موسم الرياض، يوم 5 يناير المقبل على مسرح أبو بكر الشدى بالرياض، ويُخرج العرض النجم أشرف عبد الباقى.

مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.

وأنتهى الفنان أشرف عبد الباقى خلال الأيام القليلة الماضية من تصوير أحداث دوره بمسلسل "أنا وهى"، من بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، وإخراج سامح عبدالعزيز.