شكرا لقرائتكم خبر عن Spider Man: No Way Home يحقق ثالث أعلى إيرادات العرض الأول فى تاريخ هوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم SPIDER-MAN: NO WAY HOME 253 مليون دولار من مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة وكندا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسجل الفيلم رقما قياسيا فى الإيرادات خلال جائحة فيروس كورونا، كما احتل المرتبة الثالثة لأعلى إيرادات العرض الأول فى تاريخ هوليوود، حتى مع بدء تفشي المتحور الجديد "أوميكرون"، حسبما ذكر موقع "هوليوود ريبورت".

وحقق الفيلم في جميع أنحاء العالم، 334.2 مليون دولار إضافية في مطلع هذا الأسبوع بإجمالي بلغ 587.2 مليون دولار، وفقا لتقديرات شركة سوني، ويلعب دور البطولة في ثالث أفلام "سبايدر مان" الممثل توم هولاند والممثلة زندايا، ويشارك به عدد من نجوم النسختين السابقتين.

وكانت الممثلة العالمية زيندايا خطفت الأنظار خلال تواجدها فى العرض الخاص الأول العالمى لفيلم Spider-Man: No Way Home فى لوس أنجلوس، وحضر العرض أيضا العرض النجم العالمى توم هولاند، حيث شوهد الثنائى يتبادلان التحية مع الجمهور جنبًا إلى جنب فى مسرح قرية ريجنسى.

وأظهرت نجمة Euphoria واحدة من أكثر إطلالات السجادة الحمراء لفتًا للأنظار وذات طابع مناسب، والتى تضمنت قناعًا للعين يشبه العنكبوت وفستانًا متدليًا بشبكات مبهرة، بينما بدت هولندا أكثر أناقة في بدلة بلون الشيكولاتة.

وكان الفستان بدون ظهر وكان مزينًا بخرز أسود مزخرف يشبه شبكة العنكبوت، وقامت الممثلة الحائزة على جائزة إيمى بإقران الفستان مع أحذية كريستيان لوبوتان المتلألئة، وصففت شعرها فى ضفائر "رستا" التى امتدت إلى ما بعد خصرها، وكان قناع عين مطرز بالخرز والدانتيل تم تصميمه ليشبه العنكبوت الأسود لمزيد من التألق.