كيم كاردشيان وبيت ديفيدسون يستمتعان بسهرة فى نيويورك لمشاهدة Spider Man: No Way Home

القاهرة - سامية سيد - استمتعت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان بقضاء أمسية مع الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون، وحضرا سويًا فيلم Spider Man: No Way Home، في جزيرة ستاتين، وذلك بعد تحقيق الفيلم أرقامًا قياسية في شباك التذاكر العالمي، حسبما ما نشره موقع people.



كيم كاردشيان وبيت

الثنائي الشهير الذى بدأ ارتباطهما في أكتوبر الماضي، قضيا نزهة خارجية في نيويورك تضمنت الاستمتاع سويًا بمشاهدة Spider-Man: No Way Home، يأتي ذلك بعدما حقق Spider-Man: No Way Home أرقام إيرادات قياسية في شباك التذاكر العالمي، واقتربت أرباحه من 600 مليون دولار خلال 3 أيام.

وعلى جانب آخر، كشفت نورث ويست ابنة كيم كارداشيان البالغة من العمر ثمانية أعوام - فى وقت سابق - عن فيديو عبارة عن جولة حية فى منزلهم، والذى سجلته دون إذن والدتها نجمة تليفزيون الواقع الأمريكى، وصدمت الأخيرة عندما اكتشفت أن نورث وصلت إلى تطبيق تسجيل الفيديو، ومنحت المعجبين جولة في منزلهم الفخم الذى يقع فى جنوب كاليفورنيا قبل أن تظهر كيم مستلقية على السرير.

وكشفت نورث من خلال الفيديو منزل كيم البسيط والضخم في نفس الوقت، كما كشفت عن تزيين المنزل بزينة العام الجديد، وأوضح الفيديو وجود غرفة سينما وأكثر من غرفة معيشة، هذا غير غرف ألعاب الأطفال.

وبمجرد ظهور كيم فى الفيديو، اتضح أن التصوير كان بدون علمها، حيث ظهرت نجمة الواقع مستلقية وتتصفح هاتفها المحمول وهي علي سريرها الضخم الذى يقع فى غرفة كبيرة رغم بساطة ديكورها.