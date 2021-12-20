شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار عمر خيرت يحيى حفلين بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.. اليوم وغدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفليه اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وذلك ضمن برنامج حفلاته الشهري حيث يحيي حفلين كل شهر.

الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ميحبش فاطمة، قضية عم أحمد، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زي ما هي حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفلين، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق والذى أحبها جمهوره واعتاد علي سماعها ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

وكان الموسيقار عمر خيرت شارك مؤخرا فى مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية، وهي الدورة التي أُهديت إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تواصلت لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية وضمت 33 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هى: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.