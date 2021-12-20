شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تكشف سر إلغاء مسلسلها عن ليلى مراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة سيمون ضيفة تليفزيون الخليج 365، مع الزميل الصحفى جمال عبد الناصر، وتحدثت عن حبها للنجمة الراحلة ليلى مراد وإحياء ذكراها كل عام وسر إلغاء مسلسلها عن مشيرتها الفنية والشخصية.

وقالت سيمون: "والدى من وهو صغير كان بيحب ليلى مراد جدًا وبيحب أغانيها وطريقتها الهادية الكلاسيكية حته في الأفلام والتمثيل ووالدتى شبه ليلى مراد ولما فكرت في تقديم السيرة الذاتية فكرت في ليلى مراد بتغنى وبتمثل بشكل كلاسيكى وبتعرف فرنساوى وفعلا وقتها اتفقنا مع عبد النور خليل وكتب سيناريو هائل واتفقنا مع منتج ولكن منتج آخر عرف وهو سبق وعمل المسلسل وتوقف مسلسلنا بعد ما هو عمل السيرة الذاتية عنها وخلاص خلصت الفكرة".

وأضافت سيمون في حديثها: "من بداية ظهورى كان حظى حلو أوى الوقوف مع فاتن حمامة والوقوف أمام كبار من مخرجين وكتاب كانت حاجة هايلة جدًا، محمود مرسى، محمد صبحى، وجميل راتب كل اللى اشتغلت معاهم من كبار النجوم سواء في مجال السينما أو التمثيل أو المسرح كانت حاجة هائلة".