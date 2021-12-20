شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تغنى "التوتو نى" و"هفضل أحلم" فى حفلها بالتجمع الخامس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا حفلاً غنائيًا بمصر خلال الساعات الماضية، حيث تألقت خلال حفلها بالتجمع الخامس فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بأجمل أغنياتها بحضور جماهيرى، وظهرت على المسرح خلال الحفل بإطلالة ملائكية.

وبدأت النجمة اللبنانية نيكول سابا، حفلها الغنائى بصحبة فرقتها الموسيقية بأغنية "حفضل أحلم"، وواصلت تقديم أغنياتها المميزة خلال مشوارها الفني، منها، "براحتي" ، التوتو ني"، "قررت"، بالإضافة إلى "ياواد يا تقيل"، "سهر الليالي" .. بالإضافة إلى" صورة سيلفي" و"الجو حلو" وهى أحدث أغنياتها التي تفاعل معها الجمهو، وتخلل الحفل قيام نيكول سابا بالتواصل مع احد معجبيها عن طريقة مكاملة فيديو على الموبايل.

علي جانب آخر تستعد نيكول سابا لتصوير أغنية جديدة مع المخرج جاد شويري تطلقها مع بداية العام الجديد 2022 ، لتكون مفاجأة جديدة لجمهورها.

وانتهت نيكول سابا مؤخرًا، من تصوير فيلمها السينمائى الجديد "مفتاح الحب" الذي تجسد بطولته وهو من تأليف وحوار الممثل بسام علي الذي سيلعب دور البطولة أمام نيكول سابا، ويشارك أيضًا في البطولة الفنان ميلاد يوسف، الفنانة روعة ياسين والفنانة القديرة مها المصري وغيرهم، والفيلم من إخراج جمال السروي وتم تصويره بالكامل في أبو ظبي ومن المقرر طرحه في موسم عيد الحب 2022 .

وطرحت نيكول سابا، مؤخرًا، أغنية بعنوان "الجو حلو"، وهى الأغنية التى شهدت عودة نيكول سابا للكليبات بعد اقتصار نشاطها الفنى على إحياء الحفلات الغنائية فقط، وسلطت الضوء من خلال الأغنية التى صورتها على طريقة الفيديو كليب، على بعض الأشياء التى أرادت أن تكون رسالة للجمهور والتي كانت أبرزها الترويج للسياحة في لبنان بإظهار جمال الطبيعة بها، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائى شريف عبيد، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل.

وحصدت نيكول سابا، جائزة أفضل فيديو كليب عن أغنية "الجو حلو"، من مهرجان الفضائيات العربية، وأعربت عن سعادتها بحصدها جائزة أفضل فيديو كليب عن أغنية "الجو حلو" من مهرجان الفضائيات العربية، وأهدت الجائزة إلى لبنان قائلة: "بهدى الجائزة إلى بيروت بلد الجمال والثقافة وإلى شعب لبنان اللى مش بينكسر، وهذه الصورة الحلوة اللى سنظل نصدرها، وشكرا لمصر اللى وقفت جنب لبنان وقدمت كتير مساعدات".























