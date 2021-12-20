شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إبراهيم ينضم لـ"راجعين يا هوا" مع خالد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان إسلام إبراهيم لأسرة مسلسل "راجعين يا هوا"، للنجم خالد النبوى، إخراج محمد سلامة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، والمأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم للكاتب أسامة أنور عكاشة.

والمسلسل من بطولة النجم خالد النبوى، ونور، وأنوشكا، ووفاء عامر، و كريم قاسم، وأحمد داش، وإسلام ابراهيم، وأحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل 2022.

وكان آخر أعمال إسلام إبراهيم، مسلسل "نجيب زاهى زركش"، وعرض في موسم دراما رمضان الماضى، وهو من بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادى الفخرانى.

يحكي المسلسل قصة الملياردير نجيب زاهي زركش، سليل عائلة مصرية عريقة، يمتلك سلسلة من المولات التجارية والمطاعم والكافيهات الفاخرة، كما أنه يقيم في قصر فخم، ويعيش الرجل حياته طولاً وعرضاً، ساعياً وراء الملذات، ويكتشف سرا خطيرا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لثلاث شباب محتمل أن يكون ابنه ضمنهم.