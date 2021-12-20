الارشيف / فن ومشاهير

قبل عرضه بيومين.. شاهد كواليس عمرو عبد الجليل ومصطفى خاطر فى "مربع برمودة"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرضه بيومين.. شاهد كواليس عمرو عبد الجليل ومصطفى خاطر فى "مربع برمودة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر صورًا من كواليس فيلم "مربع برمودة" قبل عرضه بأيام فى جميع دور العرض، وظهر فى الصور معظم أبطال الفيلم وسادت أجواء الكوميديا خلال التصوير، ومن المقرر طرح الفيلم  فى السينمات يوم 22 ديسمبر بعد غدٍ الأربعاء.

وتدور أحداث فيلم "مربع برمودة" في إطار كوميدي تشويقي مليء بالمغامرات، يعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين، حيث ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلوا في سلسلة من المغامرات والمواقف الكوميدية.

يذكر أن فيلم "مربع برمودة" تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل مصطفى خاطر، هنا شيحة، روجينا، دينا، محمد جمعة، محمد العمروسى، نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري، وتدور الأحداث حول ظاهرة نفسية تصيب بطلي العمل مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل، ومعهم هنا شيحة وروجينا وتتوالى الأحداث.

ويظهر عمرو عبد الجليل بمظهر مختلف خلال الفيلم حيث يؤدي شخصية تدعى "حبشي" ضمن الأحداث، أما الفنان مصطفى خاطر فيقوم بدور فنان تشكيلي يسوقه فنه وأعماله إلى الوقوع في العديد من المغامرات الصعبة ويصاب بأزمة نفسية سببت له "فوبيا"، فيما تجسد روجينا شخصية تدعى "تى تى السلحدار"، وهى خبيرة تنمية بشرية.

361601_0
محمد جمعة فى كواليس فيلم مربع برمودة

 

361602_0
مصطفى خاطر وروجينا فى فيلم مربع برمودة

 

361598_0
3فيلم مربع برمودة

 

361599_0
دينا فى كواليس فيلم مربع برمودة
361600_0
مصطفى خاطر

 

361603_0
عمرو عبد الجليل ومحمد جمعة فى كواليس فيلم مربع برمودة

 

361604_0
مصطفى خاطر

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا