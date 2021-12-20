شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرضه بيومين.. شاهد كواليس عمرو عبد الجليل ومصطفى خاطر فى "مربع برمودة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر صورًا من كواليس فيلم "مربع برمودة" قبل عرضه بأيام فى جميع دور العرض، وظهر فى الصور معظم أبطال الفيلم وسادت أجواء الكوميديا خلال التصوير، ومن المقرر طرح الفيلم فى السينمات يوم 22 ديسمبر بعد غدٍ الأربعاء.

وتدور أحداث فيلم "مربع برمودة" في إطار كوميدي تشويقي مليء بالمغامرات، يعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين، حيث ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلوا في سلسلة من المغامرات والمواقف الكوميدية.

يذكر أن فيلم "مربع برمودة" تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل مصطفى خاطر، هنا شيحة، روجينا، دينا، محمد جمعة، محمد العمروسى، نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري، وتدور الأحداث حول ظاهرة نفسية تصيب بطلي العمل مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل، ومعهم هنا شيحة وروجينا وتتوالى الأحداث.

ويظهر عمرو عبد الجليل بمظهر مختلف خلال الفيلم حيث يؤدي شخصية تدعى "حبشي" ضمن الأحداث، أما الفنان مصطفى خاطر فيقوم بدور فنان تشكيلي يسوقه فنه وأعماله إلى الوقوع في العديد من المغامرات الصعبة ويصاب بأزمة نفسية سببت له "فوبيا"، فيما تجسد روجينا شخصية تدعى "تى تى السلحدار"، وهى خبيرة تنمية بشرية.



محمد جمعة فى كواليس فيلم مربع برمودة



مصطفى خاطر وروجينا فى فيلم مربع برمودة



3فيلم مربع برمودة



دينا فى كواليس فيلم مربع برمودة



مصطفى خاطر



عمرو عبد الجليل ومحمد جمعة فى كواليس فيلم مربع برمودة