شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أعمال فنية للمؤلف يحيى حمزة من بينها مسلسل المماليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشاط فني مكثف للمؤلف يحيى حمزة، في الفترة الحالية، إذ ينتظر عرض أكثر من عمل فني مميز خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "خارج السيطرة" وهو عبارة عن مجموعة من الحلقات كل منهما تسرد حكاية مختلفة.

وشارك يحيى حمزة في المسلسل بكتابة حلقتين في ورشة يشرف عليها هشام هلال، الحلقة الأولى بعنوان "مدد" بطولة طارق عبد العزيز، عارفه عبد الرسول، الممثل السوداني محمود السراج، ثراء جبيل، ومن إخراج أحمد خالد، وتدور أحداث الحلقة في عن عالم الموالد بإحدى القرى الريفية التي ينتشر فيها الدجالين وتحدث لها بعض الوقائع المريبة.

أما الحلقة الثانية تحمل عنوان "فوبيا"، بطولة فتحي عبد الوهاب، داليا شوقي، وإخراج أحمد خالد، تدور أحداثها عن مرض نفسي يتمثل في الفوبيا من مغادرة المنزل والخوف من الاختلاط بالبشر.

ويعرض مسلسل "خارج السيطرة" على إحدى المنصات، ويضم 10 قصص رعب تدور أحداثها في عدد من الدول العربية منها مصر والسعودية.

وأعرب يحيى حمزة عن سعادته بالمشاركة في المسلسل الذي يعد تجربة درامية مختلفة، فهو يتطرق إلى ظواهر وأحداث غريبة ويعتمد على عناصر التشويق والمتعة، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور خصوصا أنه يضم مجموعة كبيرة من الفنانين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

كما ينتظر يحيى حمزة خلال شهر ديسمبر الجاري عرض فيلمه السينمائي "مربع برمودا" الذي شارك في ورشة كتابته تحت إشراف هشام هلال، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول ظاهرة نفسية تحصل ما بين 4 شخصيات.

ويشارك في بطولة فيلم "مربع برمودا" مصطفى خاطر، عمرو عبد الجليل، هنا شيحة، روجينا، بيومي فؤاد، محمد جمعة، نهى رأفت، ويوسف الفنجري، وإخراج طارق رفعت.

ومع بداية عام 2021 يعرض مسلسل "المماليك" الذي شارك يحيى حمزة في ورشة كتابته، وبطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، فيدرا، دوللي شاهين، محمد لطفي، محمد سليمان، رامي وحيد، نانسي صلاح، حنان سليمان، رامي غيط، عمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.



