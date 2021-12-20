عيد ميلاد فؤش.. هكذا احتفل محمد فؤاد بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان محمد فؤاد، بعيد ميلاده، ونشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق فؤاد على الصوزرة قائلا: "النهاردة 20 ديسمبر عيد ميلاد فؤش"، فيما احتفل الجمهور بعيد ميلاده.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "كل سنة وإنت طيب"، و"القلب الطيب"، و"كل سنة وإنت طيب يا عالمي" وغيرها من التعليقات.

ويحتفل الفنان محمد فؤاد اليوم بعيد ميلاده، إذ ولد في 20 ديسمبر، وحقق نجاحا كبيرا خاصة في نهاية الثمانينات والتسعينات.

وقدم "فؤش" خلال مسيرته الفنية عددا من الألبومات الناجحة منها: "القلب الطيب، الحب الحقيقي، حبيبي يا، حيران" وغيرها.

وفي السينما قدم أعمالا هامة، منها: "إسماعيلية رايح جاي" الذي حقق نجاحا منقطع النظير في شباك التذاكر، كما اعتبر الفيلم نقلة كبيرة في صناعة السينما