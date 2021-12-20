أبرزهم "الكبير أوي" و"هجمة مرتدة 2".. الخريطة المبدئية لمسلسلات رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بدأت ملامح الخريطة الرمضانية لعام 2022 تتضح، خاصة بعد إعلان عدد من نجوم الفن عن أعمال رمضانية تعاقدوا عليها تُعرض ضمن موسم دراما رمضان القادم.

ومن أبرز الأعمال المقرر طرحها خلال موسم الدراما الرمضانية لعام 2022:

"الكبير أوي"

يستكمل الفنان أحمد مكي تصوير مشاهد الجزء السادس من مسلسله الكوميدي الشهير "الكبير أوي" ويستعد للعودة لدور "الكبير" بعد 6 سنوات من الغياب.

"لام شمسية"

تشارك الفنانة منى زكي في رمضان 2022 بمسلسل "لام شمسية" ويشاركها البطولة عدد من النجوم أبرزهم: إسعاد يونس وإياد نصار وأحمد رزق.

"أحلام سعيدة"

هو الاسم المبدئي لمسلسل النجمة يسرا، التي تشارك به في الماراثون الرمضاني القادم، من إنتاج شركة العدل جروب، ويشاركها البطولة غادة عادل.

"الاختيار 3"

المسلسل يعرض بطولات الجيش والشرطة في فترة صعبة من تاريخ مصر، ويشارك في بطولته هذا العام النجم أحمد السقا، ومن إخراج بيتر ميمي.

"هجمة مرتدة 2"

يقدم الفنان أمير كرارة الجزء الثاني من مسلسل "هجمة مرتدة"، ويعقد القائمون على المسلسل جلسات عمل مكثفة للحاق بالموسم الرمضاني.

"أحوال شخصية"

تنافس الفنانة نيللي كريم في السباق الرمضاني بمسلسل "أحوال شخصية" إخراج محمد جمال العدل، وهو من تأليف إبراهيم عيسى.

"حلم ليال"

هو اسم مبدئي لمسلسل الفنانة ياسمين صبري، التي أعلنت عنه منذ فترة في حوار صحفي، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي.

"مشوار لحد هناك"

هو الاسم المبدئي أيضا لمسلسل الفنان محمد رمضان الجديد، ولأول مرة يتعاون المخرج محمد ياسين مع "رمضان" في عمل تليفزيوني من إنتاج محمد السعدي، كما يشارك في بطولة العمل دينا الشربيني.