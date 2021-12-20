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بالصور.. رانيا فريد شوقي تحتفل بالكريسماس

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محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور لها بالتزامن مع احتفالات الكريسماس.

وظهرت "رانيا" في الصور بجوار شجرة عيد الميلاد، ومجسم لـ"بابا نويل"، وعلقت: "وإحنا بنصور أبو العروسة في فندق خلصت مشهدي وعجبني ديكور الاحتفالات برأس السنة قضيتها تصوير".

وتابعت قائلة: "كل سنة وإنتم طيبين يارب، وسنة سعيدة علينا جميعا، لما الشتا يدق البيبان، السنة الجديدة".

وتستكمل الفنانة رانيا فريد شوقي حاليا تصوير مشاهدها ضمن أحداث الجزء الثالث من المسلسل الاجتماعي "أبو العروسة".

والمسلسل بطولة: سيد رجب، سوسن بدر، نرمين الفقي، مدحت صالح، ميدو عادل، صفاء الطوخي، محمود حجازي، ولاء الشريف، كارولين عزمي، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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