الإمارات تعلن إلغاء الرقابة على الأفلام

كتب امير فتحي في الاثنين 20 ديسمبر 2021 12:50 مساءً - أعلنت دولة الأمارات العربية المتحدة في قرار جديد لها صدر يوم أمس الأحد عن إلغاء الرقابة على الأفلام التي يتم عرضها في دور السينما والاكتفاء بالتصنيف العمري للأفلام “+21” .

فقال مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة الإماراتية في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر : ” مكتب تنظيم الإعلام يُعلن إدراج فئة (+21) ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية ” .

وتابغ : ” حسب هذا التصنيف سيتم عرض الأفلام في دور السينما حسب نسختها الدولية .. ويتم منحها التصنيف بناء على معايير المحتوى الإعلامي في الدولة ” .