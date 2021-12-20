شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تدافع عن بن أفليك بعد الهجوم عليه بسبب زوجته السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن علاقة النجمين جينيفر لوبيز وبن أفليك علي وفاق مهما أشدت الانتقادات، فحسب ما نشر على موقع E onlin، نفت جينيفر لوبيز الأخبار التي تفيد بأنها قد أعلنت استياءها بشأن تصريحات بن أفليك المتعلقة بزوجته السابقة، جينيفر جارنر، خلال مقابلة مع هوارد ستيرن في برنامجه الإذاعي، وأكدت جينيفر لوبيز في تصريحاتها لمجلة people إن الشائعات غير صحيحة تمامًا، قائلةً: "هذه القصة ببساطة ليست صحيحة، هذا ليس ما أشعر به"، وأضافت عن بن أفليك، الذي أحيت معه علاقة رومانسية في وقت سابق من هذا العام، أنها تكن له احترامًا كبيرًا، وأضافت: "لم يكن بإمكاني أن أحظى بقدر أكبر من الاحترام لبن كأب وأب وشريك وشخص."



بن افليك وجينيفر جارنر



بن افليك وجينيفر لوبيز

انتقد بن أفليك التغطية الإعلامية لتصريحاته عن زوجته السابقة، وأوضح لاحقا في لقائه مع جيمي كيميل أنه لا يريد أبدًا أن يعتقد أطفاله أنه يقول كلمة سيئة عن والدتهم، وأضاف أنه كان يحاول في محادثته مع هوارد ستيرن التعبير عن مدى احترامهما لبعضهما البعض، واهتمام كل منهما بالآخر والأطفال، موضحًا أنه بدلاً من ذلك، أظهرته وسائل الإعلام على أنه الرجل الأسوأ والأكثر هجومية وبلا إحساس.

وكان قد واجه النجم العالمي بن أفليك ردود فعل عنيفة بسبب إلقاء اللوم على زوجته السابقة النجمة العالمية جينيفر جارنر بسبب إدمانه للكحول في الماضي ، والذي ادعى مؤخرًا أنه كان أحد الآثار الجانبية للشعور بأنه محاصر في زواجهما الذي دام حوالي 10 سنوات، أدلى الممثل البالغ من العمر 49 عامًا بتصريحات مثيرة في برنامج The Howard Stern Show ، حيث اعترف بأنه إذا لم ينفصل عنها كان من الممكن أن لا يقلع عن الكحول.

وعلق أحد رواد السوشيال ميديا علي تصريحات أفليك حسب ما نشر الديلي ميل قائلا " هل تلوم زوجتك السابقة على الشرب؟" وطالبه آخرون بتحمل "المسؤولية" عن أفعاله، وعلق آخرون بـ "التحدث بشكل سيء عن أم أطفالك يجعلك أبًا رهيبًا ولا يليق"