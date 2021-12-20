شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان ميدل بيست بالسعودية يسجل حضور 732 ألف شخص خلال 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الترفيه السعودية أن أكثر من 732 ألف شخص حضروا مهرجان "ميدل بيست" الموسيقي السنوي خلال الأيام الأربعة الماضية، حيث نشر الحساب الرسمي للمهرجان عبر موقع "تويتر"، بيانا رسميًا للإعلان عن الرقم النهائي لحضور الفعالية، والتي اختتمها النجمان عمرو دياب ونانسي عجرم بحفل كبير أمس، وعلق الحساب قائلاً: "بحضور تجاوز 732 ألفًا ومشاركة 200 نجم عالمي.. أضخم حدث موسيقي بالشرق الأوسط يختتم فعالياته بالرياض".



ميدل بيست

وتألقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بحفلها أمس في ختام فعالية ميدل بيست فى النسخة الثانية من موسم الرياض، المقام بالمملكة العربية السعودية، والذي شاركها به الهضبة عمرو دياب، والتي حضرها عشرات الآلاف من الجمهور من مختلف أنحاء الوطن العربي، ونشرت نانسي مجموعة صور وفيديوهات من الحفل، ظهرت بها بإطلالة من الجلد اللامع، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "قصتي مع الجمهور بالسعودية.. حياة وفرح ونجاح".

فيما شارك الهضبة عمرو دياب، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة مع الألعاب النارية، التي زينت حفلته التي أقيمت أمس، وظهر الهضبة في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وهو يقف أمام الألعاب النارية التي زينت سماء الميدل بيست، في الحفلة التي أقامها اليوم وحضرها عشرات الآلاف من جمهوره من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وكان النجم تامر حسنى، أعرب عن سعادته بإحياء حفل غنائى فى "ميدل بيست"، مؤكدا أنه حقق رقما قياسيا جديدا فى حياته، مقدما الشكر للجمهور السعودى على حسن الاستقبال.

ونشر تامر، لقطات من الحفل، الذى أقيم ليلة السبت، وقدم خلالها عددا من أغانيه الجديدة والقديمة التى تفاعل معها الجمهور، عبر حسابه على "إنستجرام"، صحبها بتعليق: "حفلة الرياض اليوم بالمملكة السعودية، رقم قياسى جديد فى حياتى وجمهور حماسه مش عادى، أحلى استقبال من حبايب قلبى الجمهور السعودى الحبيب".