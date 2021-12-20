شكرا لقرائتكم خبر عن كيانو ريفز وبريانكا شوبرا فى العرض الخاص لفيلم The Matrix Resurrections والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم العرض لفيلم The Matrix Resurrections، في سان فرانسيسكو، وذلك بحضور كل من كيانو ريفز وكاري آن موس وبريانكا شوبرا، وظهرالنجوم في مسرح كاسترو في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا لحضور العرض.

نجوم الفيلم في العرض الخاص

من بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين ممن حضروا العرض الأول كان يحيى عبد المتين الثاني وجوناثان جروف وجادا بينكيت سميث مع ابنها جادين سميث ونيل باتريك هاريس مع زوجها ديفيد بورتكا وإلين هولمان مع زوجها ستيفن دنليفي وجيسيكا هينويك.

Matrix Resurrections من المقرر عرضه بدور العرض يوم الأربعاء، 22 ديسمبر الجاري.

تباينت ردود أفعال النقاد السينمائيين والصحفيين الذي حضروا العرض الخاص الأول لفيلم الإثارة والخيال The Matrix Resurrections، بين الإشادة والانتقاد، حيث تسارع الكثيرين من النقاد والصحفيين على طرح آرائهم عن الفيلم عبر حساباتهم الشخصية بمنصات السوشيال ميديا.

ووفقًا لتقرير نشرته صحفية فاريتي، والتي ضمت فيه عدة آراء من بعض النقاد السينمائيين، حيث قالت الناقدة السينمائية كورتني هوارد، بأن انطباعها الأول عن الفيلم "رائع ومثير للرهبة، ومثير للعقل، وتتماشى إيقاعاته مع تراث الامتياز الذي يتمتع بشعبية كبيرة خلال العقدين الماضيين"، كما أشادت هوارد بالفيلم قائلة "طريقة الطرح مبتكرة و القصة الجديدة."

رغم مرور حوالي 19 عامًا على طرح الجزء الأخير من سلسلة أفلام الأكشن والخيال The Matrix للنجم العالمي كيانو ريفز، إلا أن الفيلم ما زال يتمتع بشهرة كبيرة جداً وسط الساحة السينمائية، لتحقيقه نقلة نوعية في بداية الألفية الثانية من حيث المعالجات البصرية والحبكة الخاصة بالمصفوفة، لتعود من جديد السلسلة بالملامح الأولى للجزء الرابع.