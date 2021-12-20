شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تتألق بحفل ميدل بيست: قصتى مع الجمهور السعودى حياة ونجاح "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بحفلها أمس في ختام فعالية ميدل بيست فى النسخة الثانية من موسم الرياض، المقام بالمملكة العربية السعودية، والذي شاركها به الهضبة عمرو دياب، والتي حضرها عشرات الآلاف من الجمهور من مختلف أنحاء الوطن العربي، ونشرت نانسي مجموعة صور وفيديوهات من الحفل، ظهرت بها بإطلالة من الجلد اللامع، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "قصتي مع الجمهور بالسعودية.. حياة وفرح ونجاح".



تدوينه نانسي عجرم



نانسي عجرم تتألق على المسرح

نانسي عجرم بحفل ميدل بيست

وطرحت نانسى عجرم مؤخرًا كليب أغنيتها السنجل الجديدة "مية وخمسين"، وتعاونت نانسي في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان وتم تصويره فى لبنان، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خورى، وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم فى فيديو من كواليس الكليب حافية القدمين وذلك خلال تدريبها على أداء حركات الرقص فى الأغنية.

وكانت النجمة نانسى عجرم، نفت الأخبار المتداولة عن تقديمها حفلين ليلة رأس السنة فى دبى، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة:"الأخبار غير صحيحة ياريت محدش يصدق أى خبر عنى غير لو كان نازل على حسابى الموثق".

وظهرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مع زوجها فادي الهاشم لأول مرة منذ شائعات انفصالهما التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي الأيام القليلة الماضية، ونشر حساب محبي نانسي عجرم الرسمي، صورة لهما خلال تجمع عائلي، لينفي الثنائي الشائعات والتي بدأت بمنشور الإعلامى اللبنانى "إيلى باسيل" الذي أثار الشكوك حول انفصالهما​، بعد نشره صورة الثنائى مع تعليق: "عاتب ولوم من غير فراق.. أكيد هنوصل لاتفاق.. لو مش عشانا فى حدّ بينا.. ممكن يضيع من الفراق".