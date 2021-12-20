شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود ينافس بقائمة أجمل 100 وجه فى العالم لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختير النجم العالمي المصري الأصل مينا مسعود ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم للرجال، وفقًا لما نشره الحساب الرسمي لمسابقة "تي سي كاندلر" tccandler، عبر موقع "إنستجرام"، في المسابقة التى سيتم الإعلان عن نتائجها يوم 27 ديسمبر الحالى، لينافس العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة حول العالم.



مينا مسعود

وكان مينا مسعود كشف عن النظرة الأولى لفيلمه الجديدThe Royal Treatment ، حيث نشر صورتين عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام يظهر من خلالها لقطات الفيلم الرومانسي الجديد.

فيلم The Royal Treatment يصنف دراما رومانسي، إخراج ريك جاكوبسون وبطولة لورا مارانو ومينا مسعود، وشهد الفيلم الجديد الكثير من التأجيلات بسبب تفشي جائحة كورونا التي أسفرت عن تأثيرات كبيرة في صناعة السينما.

ويستعد مسعود لإعادة تمثيل دوره الرئيسى فى الجزء الثانى من سلسلة Aladdin، الذى سيقوم بإخراجه جي ريتشى، جنبا إلى ذلك يستعد مينا مسعود لبطولة الفيلم المصرى الجديد "فى عز الضهر".

وقد حقق فيلم مينا مسعود Aladdin رواجا كبيرا، وهوقصة الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992، ومن إنتاج شركة ديزنى، ونجح في تحقيق إيرادات وصلت لمليار و50 مليون دولار خلال فترة عرضه، وانقسمت الإيرادات بين 355 مليونا و559 ألف دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و695 مليونا و134 ألف دولار أمريكى حول العالم.