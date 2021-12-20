شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب النارية تزين السماء.. الهضبة عمرو دياب ينشر صورة من حفلته فى "الميدل بيست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الهضبة عمرو دياب، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة مع الألعاب النارية، التي زينت حفلته التي أقيمت أمس وشاركته فيها النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في فعالية الميدل بيست فى النسخة الثانية من موسم الرياض، المقام حالياً في المملكة العربية السعودية.

وظهر الهضبة في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وهو يقف أمام الألعاب النارية التي زينت سماء الميدل بيست، في الحفلة التي أقامها اليوم وحضرها عشرات الآلاف من جمهوره من مختلف أنحاء الوطن العربي.



عمرو دياب بعد حفلته فى الميدل بيست

وكشف الهضبة عمرو دياب، عن طرح أغنية جديدة بعنوان "كّتر مِن قُربك"، من ألبومه الجديد، حيث شوق دياب متابعيه بصورة بوستر الأغنية على حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق على الصورة بـ "استنى أغنية عمرو دياب الجديدة كّتر مِن قُربك.. قريباً وحصرياً".

وكان النجم عمرو دياب، قد أحيا مؤخرًا حفلاً غنائيًّا بمسرح كورنيش جدة، بمشاركة النجم العالمى جاستين بيبر والدى جى العالمى ديفيد جيتا، وتألق عمرو دياب وسط حضور جماهيرى غير مسبوق، حيث قدّم مجموعة من أروع أغنياته الجديدة والقديمة التى تفاعل معها جمهور الحفل بشكل كبير.

وطرح عمرو دياب، مؤخرا أغنيته الجديدة "لو بتحب" وهى من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع عادل حقى وديجيتال ماستر وميكس أمير محروس.