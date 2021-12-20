“سبايدر مان” يتجاهل “أوميكرون” ويدخل تاريخ هوليوود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نجح فيلم “سبايدرمان: نو واي هوم” (سبايدر مان: لا سبيل للعودة) في تحقيق 253 مليون دولار من مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة وكندا، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبهذا، يكون الفيلم قد سجل رقما قياسيا خلال جائحة فيروس كورونا، واحتل المرتبة الثالثة لأعلى إيرادات العرض الأول في تاريخ هوليوود، حتى مع بدء تفشي المتحور الجديد “أوميكرون”.

وفي جميع أنحاء العالم، حقق الفيلم 334.2 مليون دولار إضافية مطلع هذا الأسبوع، بإجمالي بلغ 587.2 مليون دولار، وفقا لتقديرات شركة “سوني” الموزعة للفيلم.