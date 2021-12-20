الارشيف / فن ومشاهير

“سبايدر مان” يتجاهل “أوميكرون” ويدخل تاريخ هوليوود

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نجح فيلم “سبايدرمان: نو واي هوم” (سبايدر مان: لا سبيل للعودة) في تحقيق 253 مليون دولار من مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة وكندا، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبهذا، يكون الفيلم قد سجل رقما قياسيا خلال جائحة فيروس ، واحتل المرتبة الثالثة لأعلى إيرادات العرض الأول في تاريخ هوليوود، حتى مع بدء تفشي المتحور الجديد “أوميكرون”.

وفي جميع أنحاء العالم، حقق الفيلم 334.2 مليون دولار إضافية مطلع هذا الأسبوع، بإجمالي بلغ 587.2 مليون دولار، وفقا لتقديرات شركة “سوني” الموزعة للفيلم.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا