شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده.. محمد رضا تتلمذ على يد يوسف وهبى واشتهر بدور المعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الإثنين ذكرى ميلاد الفنان محمد رضا، الذى ولد فى محافظة أسيوط عام 1921، وحصل على دبلومة فى الهندسة التطبيقية عام 1938، وعمل بعدها بنفس مجال دراسته بإحدى شركات البترول، والتحق بعدها بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وتخرج فيه عام 1953.

تتلمذ محمد رضا على يد الفنان الكبير الراحل يوسف وهبى وزكى طليمات، وبدأ مشواره الفنى بشكل ملفت عام 1954 بفيلم "جعلونى مجرما" و"فتوات الحسينية" و"بنات حواء"، وبعدها شارك فى العديد من الأفلام السينمائية ومن أهمها "زقاق المدق" و"سفاح النساء" و"30 يوم فى السجن" و"العتبة جزاز" و"ممنوع فى ليلة الدخلة" و"المذنبون الأبرياء" و"أسياد وعبيد"، وكان آخرها فيلم "الصاغة" عام 1995.

وقدم شخصية المعلم "كرشة" فى بداية أعماله الفنية عام 1958 بمسرحية "زقاق المدق"، التى أعلنت انطلاق فنان كبير وموهوب من خلال هذه الشخصية التى قدمها بالمسرحية.

اشتهر محمد رضا بتقديم دور ابن البلد والمعلم بشكل كوميدى جديد ومختلف أحبه الجمهور بمصر والوطن العربى فى الستينات من القرن الماضى، قبل أن يتوفى عام 1995 أثناء تصوير دوره بمسلسل "ساكن قصادى".