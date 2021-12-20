شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل نيللى كريم "أحوال شخصية" بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق تصوير مسلسل "أحوال شخصية"، الذى تنافس به النجمة نيللى كريم فى الموسم الرمضانى المقبل لعام 2022 بعد أسبوعين فى الديكورات الخاصة بالعمل، ويشاركها فى بطولة العمل كل من الفنان شريف سلامة، ووفاء عامر والعمل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل.

وتجسد نيللى كريم دور موظفة بالشهر العقارى وتعيش رحلة معاناة خلال أحداث المسلسل، ويشارك في بطولة العمل شريف سلامة، وفاء عامر، أحمد حاتم، محمد ثروت وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

وانتهت نيللى كريم مؤخرًا من تصوير مسلسل "الجسر" الذى تدور أحداثه في 6 حلقات، تتقاسم بطولته إلى جانب عمرو سعد، ويشارك في البطولة محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، خالد كمال، فيدرا،سارة الشامي، ومها نصار، وهو تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج بيتر ميمي،وينتمي العمل لدراما الغموض والتشويق والخيال.

وتظهر نيللى كريم كضيفة شرف فى مسلسل "وعد الشيطان" مع عمرو يوسف والمقرر عرضه على احدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولة العمل فتحى عبد الوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد الرافعى، محمد إبراهيم يسرى، مراد مكرم، خالد كمال، وعدد من ضيوف الشرف وهو من إخراج كولين تييج.

وقدمت نيللى كريم "ضد الكسر" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته محمد فراج، لقاء الخميسى، تارا عماد، مصطفى درويش، سينتيا خليفة، هشام إسماعيل، حمزة العيلى، لؤى عمران، تامر هشام، نهير أمين، نور إيهاب، محمد السويسى، وجمال يوسف وتأليف عمرو الدلى وإخراج أحمد خالد، وإنتاج جمال العدل.