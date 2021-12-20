حصاد 2021.. شائعات الانفصال طاردت هؤلاء الفنانات وهكذا كان ردهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شهد الوسط الفني في عام 2021، تعرض عدد من الفنانات لشائعات الانفصال عن أزواجهن.

"الخليج 365" يستعرض لكم أبرز شائعات انفصال طاردت الفنانات في عام 2021:

أحلام

واجهت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، في يوليو 2021، شائعة انفصالها عن زوجها بطل الرالي القطري مبارك الهاجري.

وأعادت أحلام، تغريدة لزوجها نشر من خلالها صورة لهما عبر موقع "تويتر"، وعلقت: "يا عمري وروحي يا مبارك يا صديق عمري وحبيبي وتاج راسي".

بينما كتب زوجها: "يا حبيبتي يا الغالية أم فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي".

وتزوجت أحلام من مبارك الهاجري عام 2003، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء هم "لولوة وفاطمة وفاهد".

رنا سماحة

في سبتمبر 2021، تعرضت الفنانة رنا سماحة، لشائعة انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، جاء ذلك بعدما قامت خلال الأيام الماضية، بحذف صورها معه من حسابها بموقع إنستجرام، كما قامت بإلغاء متابعته.

وعلى حسابه بموقع إنستجرام، قام "سامر" بحذف الصور التي جمعته بزوجته، ما عدا صورة واحدة جمعتهما قبل زواجهما.

وردت رنا، على هذه الشائعة، وقتها، في بيان صحفي، نشرته عبر حسابها على "فيسبوك": "تهيب الفنانة رنا سماحة بالإعلاميين والقنوات الفضائية والبرامج تحرّي الدقة في أي أخبار تناقش حياتها الخاصة، وتؤكد أن ما يتم نشره على لسانها من أخبار عن انفصالها عن زوجها رسميًا هو شيء عارٍ تماما من الصحة ولم تصرح بأي شيء حول هذا الموضوع".

وتابع البيان: "فهي لا تزال زوجة الملحن سامر أبو طالب رسمياً حتى هذه اللحظة ولا صحة لأي شائعات يتم تداولها من تصريحات منسوبة لها، وتُطالب الصحافة والاعلام بالتركيز والدعم لحالة الانتعاش الفنية التي تعيشها رنا هذه الفترة من حفلات ولقاءات وأغاني خاصة دون الدخول في تفاصيل شخصية لم تحدث بشكل رسمي حتى الآن".

وأضاف البيان: "كما تُعلن أنها في انتظار مولودها الأول والتي قامت بعمل أغنية خاصة له ولكل طفل وهي بعنوان (حبيب مامي)، والتي ستصدر خلال أيام، وتوجه الشكر لكل الإعلاميين المحترمين الداعمين لها ولمشوارها الفني ويتحرون الدقة ويساندوها في أعمالها الفنية وحفلاتها والتي كانت آخرها حفلة ساقية الصاوي..شكرا للجميع وانتظروا مفاجأة قريبًا".

واحتفلت رنا سماحة بزفافها على الملحن والمطرب سامر أبوطالب في ديسمبر 2020 بأحد الفنادق بحضور مجموعة من أصدقاء العروسين المقربين.

شيماء سيف

في أبريل 2021، تعرضت الفنانة شيماء سيف، لشائعة انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر، بعدما كتبت عبر "ستوري إنستجرام"، منشورًا جاء فيه: "كل شيء نصيب، الحمد لله على كل حال".

ما دفع متابعيها لإطلاق تكهنات حول انفصالها عن زوجها، وما عزز تلك التكهنات هو حذف شيماء سيف لصورها وزوجها من حسابها بـ"إنستجرام".

وردت شيماء سيف، على هذه الشائعة في لقاء مع برنامج "et بالعربي": "أنا الحمد لله كويسة، والحالة كويسة، وإحنا كويسين خالص والكلام ده مش حقيقي".

أضافت: "في حاجات كتير أوي بتتقال، لكن أنا مش ببص للشائعات دي خالص، أنا بكمل والأيام اللي بتثبت العكس، لأن لما برد على الحاجة بتكبر".

تابعت: "أنا معرفش إيه مصدر الشائعات دي، الناس مش بتكون مقدرة الشائعات دي بتعمل إيه في أهالينا، في مرة قالوا إن عندي سرطان ومامتي كلمتني قالتلي أنتي كويسة قالتلها أيوه وكده، وبعدين هي شكت إني مخبية عليها، فلقيتها كلمتني تاني تطمن".

شيماء سيف ومحمد كارتر تزوجا في 19 أكتوبر 2018، في حفل ضخم حضره العديد من نجوم الفن.

نانسي عجرم

في أكتوبر 2021، تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لشائعة انفصالها عن زوجها فادي الهاشم.

وخرج زوج نانسي عجرم، نافيا شائعة الانفصال من خلال تسجيل صوتي أرسله إلى إحدى معجبات زوجته، والتي بدورها قامت بنشره.

وجاءت تلك الشائعة حول طلاقهما بعد سنوات طويلة من الزواج والاستقرار بينهما، علمًا أن نانسي عجرم وفادي الهاشم تزوجا في عام 2008، وأنجبا 3 فتيات.