ميريام فارس عن حفلها في "ميدل بيست": ليلة مش ممكن أنساها أبداً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عدة مقاطع فيديو من حفلها ضمن فعاليات مهرجان "ميدل بيست" الموسيقي في الرياض.

وعلقت ميريام على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "صوت الجمهور، صوت الجمهور، ياريت لو الكاميرا قدرت تلقط الجمهور اللي كان واقف على يمين المسرح كمان".

ووجهت ميريام الشكر لجمهورها قائلة: "ليلة من العمر مش ممكن أنساها أبداً، شكراً لـ 200 ألف شخص اللي حضروا الحفلة، وشكراً للجمهور السعودي اللي خلاني كون تريند لمدة يومين على التوالي".

مهرجان "ميدل بيست" بدأت فعاليات يوم الخميس 16 ديسمبر، وأحيا أول سهرة كل من محمد حماقي، وإليسا، وراشد الماجد، وماجد المهندس.

وأحيا الليلة الثانية يوم 17 ديسمبر، كل من أصالة، وبلقيس، وميريام فارس.

وأحيا الليلة الثالثة 18 ديسمبر كل من تامر حسني ووائل كفوري على مسارح ساوند ستورم بالرياض.

فيما اختتم المهرجان الهضبة عمرو دياب، والفنانة نانسي عجرم يوم 19 ديسمبر الجاري.