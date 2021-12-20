أديل وإد شيران أكبر المرشحين لجوائز بريت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن القائمون على حفل توزيع جوائز بريت أن أديل وإد شيران هما أكبر المرشحين للجوائز، إذ تم ترشيح كل منهما لأربع جوائز.

كما تم ترشيح مغنيا الراب دايف وليتل سيمز لأربع جوائز، وذلك في قائمة سنوية لتكريم موسيقى البوب تتوزع بين فئات للرجال والنساء.

وقال المنظمون الشهر الماضي إنهم قدموا جوائز محايدة جنسيا للفنانين المحليين والدوليين، الذين ينافسون الآن على جائزة فنان العام أو فنان العام عالميا.

وتم ترشيح المطربة البريطانية أديل، التي تصدرت القوائم حول العالم بألبومها “30” الذي مثل عودتها بعد غياب، لأربع جوائز من بينها أفضل البوم وأفضل فنانة وأفضل مغنية عن “إيزي أون مي”.

وينافس أديل على في فئة جائزة أفضل ألبوم وأفضل فنان المغني وكاتب الأغاني سام فيندر.

وفي فئة الفنانين الدوليين، تم ترشيح دوجا كات وأوليفيا رودريغو وبيلي إيليش وليل ناز إكس لجائزتين، وجميعهم ينافسون تايلور سويفت.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز في الثامن من شباط بلندن.