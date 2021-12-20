منى زكي تتلقى مكالمات ورسائل غريبة.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهت الممثلة منى زكي من تصوير النسخة العربية من الفيلم الإيطالي بيرفكت سترينجرز “Perfect Strangers”، ويشارك في بطولة الفيلم إياد نصار، وعادل كرم، وجورج خباز، وديامان بو عبود، وهو سيناريو جبريال يمين، ومن إخراج نادين لبكى.

وقالت منى زكي إن الفيلم يتناول الأحداث الاجتماعية والسياسية في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تأثير أزمة “كورونا”، من خلال قصة الفيلم الأصلية، والتي تدور حول سبعة أصدقاء قدامى يجتمعون لتناول العشاء معاً، ويقررون ممارسة لعبة تتضمن وضع هواتفهم المحمولة على مائدة العشاء، وكشف جميع مكالماتهم الهاتفية ورسائلهم النصية أمام البعض، وهو ما ينتج عنها الكثير من النقاشات والأحداث الغريبة والمفاجآت.

وأضافت منى: أصور حالياً فيلم «القاهرة مكة»، ويشارك في بطولته محمد علاء، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وخالد الصاوي، وشيرين رضا، وهو تأليف محمد رجاء، ومن إخراج هاني خليفة، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال 2022.

وقالت منى: إنها سعيدة بالمشاركة في فيلم «الجواهرجي»، الذي تعود من خلاله للتعاون مع محمد هنيدي بعد غياب 23 عاماً منذ أن قدماً معاً فيلم “صعيدي في الجامعة الأميركية” ويشارك في الفيلم الجيد أحمد صلاح السعدني، ولبلبة، وريم مصطفى، وتارا عماد، وعارفة عبد الرسول، وأحمد حلاوة، وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، وتجسد من خلاله دور زوجته التي يحث بينهما العديد من المواقف الكوميدية.

وأشارت إلى أنها تخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل “لام شمسية”، ويشارك في بطولته، إياد نصار، وأحمد رزق، وإسعاد يونس، وإنجي المقدم، ومن إخراج كريم الشناوي، وتأليف مريم نعوم ويناقش مسلسل “لام شمسية” واحدة من أهم وأخطر القضايا في أي مجتمع، وهي قضية اغتصاب الأطفال والتحرش بهم.