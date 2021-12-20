جينيفر لورانس.. لماذا تخفي تفاصيل حملها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تفضل الممثلة الأميركية جينيفر لورانس الحفاظ على معظم تفاصيل حملها طي الكتمان، ويساعدها على ذلك أنها بالفعل لا تملك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مقابلة صحفية، بدت لورانس غير مرتاحة للحديث عن حملها، وأوضحت أنها تريد التأكد من أن طفلها دائماً بعيد عن الأنظار، ولا يمكنها التحدث عن حملها، إذ إنها تريد حماية خصوصيته لبقية حياته. وكان نبأ حمل جينيفر قد تم الإعلان عنه في سبتمبر 2021، إلا أن معجبيها لم يسمعوا الكثير من التفاصيل في ذلك الوقت، وكان من الواضح أنها وزوجها كوك ماروني سعيدان بهذا التغيير الكبير في حياتهما.

وأوضح موقع “The Things”، أنه في حين تكون بعض النجمات منفتحات بشأن تفاصيل حملهن، هناك نجمات أخريات لا تردن مشاركة كل شيء مع معجبيها، والحفاظ على خصوصيتها خلال أشهر الحمل.