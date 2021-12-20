شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يحيى حفلاً غنائيًا فى دبى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب وائل جسار، لإحياء حفل غنائي، في مدينة دبى، يوم الخميس الموافق 23 من شهر ديسمبر الجارى، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية.

وأحيا مؤخرًا النجم وائل جسار حفلاً غنائيًا كبيرًا، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه، منها (مخبي ليه وخلينا بعيد وخليني ذكرى وبحبك مش هقول تاني والنهاية واحدة ولما تقولوا وتعيدوا وتزيدوا وغريبة الناس)، كما قدم أغنية أسمر يا أسمرانى للعندليب عبد الحليم حافظ، وأغنية ما تفوتنيش أنا وحدى للراحل سيد مكاوى.

وقال النجم اللبناني وائل جسار خلال وقوفه على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية وإحيائه حفلا على هامش فعاليات مهرجان الموسيقي العربية أنها المرة الرابعة التي أغني فيها في المهرجان، والذي اتشرف بوجودي وسط كبار النجوم من مصر والوطن العربي، وأوجه الشكر لكل القائمين على المهرجان ووزيرة الثقافة والموسيقار عادل عايش.

وكان النجم اللبناني وائل جسار أطلق أغنية "ولا فى الأحلام"، والذى صورها على طريقة الفيديو كليب، وأخرج الكليب فادى حداد.

تدور قصة فيديو كليب "ولا فى الأحلام" حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فيقع فى حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التى يعيش فيها ليكسب ودها، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.