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ياسمين صبري تنشر صورا جديدة من السعودية (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ياسمين صبري مجموعة صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، خلال تواجدها في .

وظهرت "صبري" في الصور بإطلالة أنيقة، من داخل سيارة فارهة.

وحضرت ياسمين صبري ختام فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الأولى بجدة في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت مؤسسة لندن العربية عن ترشيح اسم الفنانة ياسمين صبري سفيرة مبادرة "أطلق لها العنان"، منذ أيام.

ونشرت ياسمين صبري بوستر المبادرة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "أطلق لها العنان".

يذكر أنه عُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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