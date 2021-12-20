محمد التاجي بعد تصريحاته عن أحمد العوضي: السوشيال ميديا بقت تضخم أي حاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان محمد التاجي، على تصريحه عن الفنان أحمد العوضي بعد وقوفه مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في أزمتها الأخيرة.

وقال التاجي، ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي: "ما حدث هو أنه تم سؤالي من قبل أحد الصحفيين خلال تصوير مسلسلي الجديد بمؤتمر صحفي، عن رأيي في (مُحّن) البنات على أحمد العوضي بعد وقوفه بجانب ياسمين عبد العزيز، وجاوبت أنه شيء طبيعي".

وأضاف: "قسوة الحياة والجفاء بين الناس وبعضها هو سبب النظر لأحمد العوضي بهذا الشكل، والسوشيال ميديا بقت تضخم أي حاجة".

وكان محمد التاجي، قال في تصريحات سابقة له بعد سؤاله عن وقوف أحمد العوضي بجانب زوجته ياسمين عبد العزيز في أزمة مرضها: "حمد لله على سلامتك يا ياسمين.. أنا مش هتكلم أكتر من كدة، وأحمد العوضى عمل إيه عشان البنات يعيشوا في مُحّنه، إيه يعني أنه واقف جمبها، هو إحنا بنتجوز عشان نسيبهم ونقعد في حتة تانية".

وأضاف: "مش في عقد، يبقى غصب عنه لازم يقف جمب مراته، وهو لو جراله حاجة هي غصب عنها لازم تقف جنبه، أنا مش شايف إن في شذوذ في الموضوع، أنتوا عاملين من الحبة قُبة".