بالأحمر.. سيرين عبد النور تحتفل بـ"الكريسماس" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، جمهورها ومتابعيها، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وخطفت سيرين عبد النور الأنظار لها، في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "سيرين" مرتدية فستانًا باللون الأحمر بالتزامن مع أعياد "الكريسماس"، وعلقت: "سوى بليلة عيد الميلاد".

وكان آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور، مسلسل "دور العمر"، الذي تم عرضه عبر منصة شاهد.

وتدور قصة المسلسل، حول سيدة تعاني من اضطرابات نفسية، هذه السيدة المعجبة بشخصية خيالية، ويصل هذا الحب والإعجاب إلى حد الهوس والجنون، وتنطلق معه في رحلة غامضة معقدة، ضد مجموعة من المجرمين، وهدف هذه الرحلة هو الانتقام.