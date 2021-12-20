بعد إجراء عمليته الثانية.. رابح صقر يوجه رسالة لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان رابح صقر، على توجيه رسالة لجمهوره عقب إجرائه للجراحة الثانية وهي قسطرة في القلب.

وكتب صقر، عبر حسابه على "تويتر": "أحب أشكر كل من سأل عن صحتي من أحبابي ومن زملائي الفنانين والفنانات واحد واحد، والله لا يحرمني منكم".

وأضاف: "ولله الحمد.. عملت العملية الثانية بنجاح، والله لا يوريكم مكروه في من تحبون.. يا أغلى وأحلى جمهور".

وكان الفنان السعودي رابح صقر، خضع خلال الأيام الماضية، لإجراء عملية قسطرة في القلب، مما جعله يعتذر عن حفلاته الغنائية بسبب حالته الصحية.

وكتب صقر، وقتها عبر حسابه على تويتر: "جمهوري الحبيب.. أعتذر عن الحفلات العامة خلال هذه الفترة وذلك لإجرائي عملية قسطرة في القلب تكللت بالنجاح، ولله الحمد شكرًا لكل من سأل عني ولا تنسوني من دعائكم.. الله لا يوريكم مكروه في من تحبون، أحبكم مشتاق لكم".

جدير بالذكر أن آخر أعمال رابح صقر ألبوم "مرحبا" الذي ضم 24 أغنية، واستخدم خلاله العديد من الأفكار الجديدة والمختلفة من حيث الكلمات والألحان، ويتعاون مع الملحنين محمد غازي وسهم وغيرهم، كما أن رابح صقر قام بتلحين بعضها لنفسه.