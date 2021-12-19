دينا الشربيني: “مشوار لحد هناك” مسلسلي الرمضاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت دينا الشربيني عن تفاصيل شخصيتها الدرامية في أحداث مسلسل “مشوار لحد هناك”، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وتجسد دينا الشربيني في المسلسل شخصية “ورد”، وهي فتاة تعمل خادمة تتمحور حولها كافة الأحداث الدرامية للعمل، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، ومحمد رمضان، والذي يعد ثاني تعاون فني يجمعمها منذ 5 أعوام بعد مشاركتهما بفيلم «جواب اعتقال»، والذي طرح عام 2017.

كما أعربت دينا عن سعادتها برد الفعل الجماهيري حول شخصية “إنصاف”، بأحداث المسلسل الدرامي “الزيارة”، والتي تدور أحداثه حول زيارتها لإحدى منازل عائلة حداد بالعاصمة اللبنانية بيروت، لكي تساعدهم في التخلص من الهواجس المسيطرة عليهم، لتتوالى المفاجآت المليئة بالتشويق والإثارة.. العمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات الـ 8 حلقات، المأخوذة عن قصص واقعية، ويشارك في بطولته كارول عبود، وتقلا شمعون.