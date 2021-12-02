شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرح فيلمها عن الأميرة ديانا .. كريستين ستيوارت ترتدى "شبشب" جاستين بيبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات مصورى الباباراتزى عدة صور للنجمة كريستين ستيوارت أثناء خروجها بمفردها في شوارع نيويورك بعد طرح فيلمها الجديد التي تلعب فيه دور الأميرة ديانا، واللافت للنظر خلال الصور هو ما ارتدته في قدميها، حيث ارتدت من خط انتاج النجم جاستين بيبر مثلما ظهرخلال العلامة التجارية على ما ارتدته بقدميها وفقاً لتقرير الديلى ميل.



ستيوارت

من ناحية أخرى سبق وأكدت الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت أنها لا تبالى بـ ترشيحها إلى جوائز الأوسكار لأول مرة، وذلك وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، حيث صرحت ستيوارت قائلة: "أنا لا أبالي بالترشيح لـ جائزة الأوسكار"، وذلك بعد أن توقع الكثير من النقاد حول العالم بـ ترشيحها عن دورها في الفيلم الجديد Spencer.



كريستين ستيوارت

وأكملت ستيوارت حديثها قائلة: "جوائز الأوسكار بالنسبة لى تعد شيء مضحك، وذلك بسبب أن هناك الكثير من الأفلام المذهلة التي بالكاد يتمكن المشاهدين من رؤيتها، والتى تستحق هذه الجائزة، لكن يدث عكس ذلك، وبالتالي هذا الأمر يوضح شيئًا عن ما ننظر إليه وما نهتم به، وأنا أقدرأن العمل استطاع ان يصل إلى عدد كبير من الأشخاص حول العالم".

يدورفيلم Spencer خلال عطلة عيد الميلاد مع العائلة المالكة في مقاطعة ساندرينجهام في نورفولك بإنجلترا، حيث قررت ديانا سبنسر، التي تعاني من مشاكل في صحتها العقلية، إنهاء زواجها الذي استمر لمدة عام من الأمير تشارلز، وبالتالي يبرز العمل الصراعات التي واجهتها في طريقها لتحقيق ما تريد.

فيلم Spencer من بطولة كريستين ستيوارت، تيموثي سبال، جاك نيلن، فريدي سبري، جاك فارثينج، شون هاريس، ستيلا جونيت، ريتشارد ساميل، إليزابيث بيرينجتون، لور ستيفانيك، ايمي مانسون.