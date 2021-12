شكرا لقرائتكم خبر عن إمير كوستاريكا: الناس كلها عايزة تروح الجنة لكن محدش عايز يموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج الصربى إمير كوستاريكا خلال المحاضرة التى أقيمت ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، إنه لا يعتبر نفسه ممثلا جيدا فى السينما، لكنه ممثل جيد فى الحقيقة، مشيرا إلى أنه شارك فى الأفلام لكى يجنى الأموال التى تساعده فى إنتاج أفلامه الخاصة، وعند الاشتراك بإرادته فى بعض الأعمال كممثل كانت لإيصال رسالة محددة من خلال الدور الذى يلعبه، وأكد أنه شارك فى بعض الأعمال لأنه يريد ذلك.

وأكد كوستاريكا أنه لو كان امرأة لـ قدم جميع الأعمال التى قدمها، ولن يغيير فيها أى شىء، خاصة مع وجود الكثير من المخرجات العالميات اللاتى أكدن إجادتهن لمهنة الإخراج، وأكد أنه لا يوجد شخص كامل، لكن تختلف الصفات من شخص لآخر دائما، وبالتالي يجب على كل شخص الاستمتاع بخصاله التي تمييزة عن غيره في أي عمل يقوم به.

وعن تعريفه الخاص عن الحب والوقت، أشار كوستاريكا إلى أن الوقت وفقا لـ أحد الفلاسفة "لا وجود له"، ولكننى أعتقد أن الوقت يتواجد حينما يقع الشخص في الحب، لكن مع الوقوع فى الحب يجب على الشخص تفهم خصائص الوقت نفسه، لأنه يجب علينا حينها الاستفادة من الوقت بـ أكثر من طريقة.

واختتم كوستاريكا حديثه بـ جملة "كل شخص يريد أن يذهب إلى الجنة لكن لا أحد يريد أن يموت"، وهذا هو المعنى الحقيقى للحياة التى أؤمن بها دائما، إننا جميعا نريد الأفضل دون السعى إليه".

ولد كوستاريكا فى سراييفو عام 1954، ودرس الإخراج السينمائى فى أكاديمية الفنون المسرحية عام 1978 فى براج، وخلال فترة دراسته استطاعت أفلامه القصيرة أن تحصد العديد من الجوائز من بينهم فيلمه القصير " Guernica" الذى نال الجائزة الأولى بمهرجان أفلام الطلاب فى كارلوفى فاري.

بعد تخرجه من أكاديمية الفنون أخرج العديد من الأفلام الروائية فى مسقط رأسه سراييفو، وبتعاونه عام 1981 مع كاتب السيناريو البوسنى عبد الله سدران، قدم أول فيلم روائى ناجح بعنوان Do You Remember Dolly Bell- هل تتذكر دوللى بيل؟، حيث فاز بجائزة الأسد الفضى لأفضل فيلم فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولي.

وفى عام 1985، استطاع بفيلمه السياسى" When Father Was Away on Business - عندما كان الأب بعيدا للعمل" أن يفوز بالجائزة الأولى فى مهرجان كان السينمائي، بالإضافة إلى جائزة فيبريسي، وترشيحه لجائزة أوسكار كأفضل فيلم بلغة أجنبية.

كما فاز إمير كوستوريتسا ، عام 1989، بجائزة أفضل مخرج فى مهرجان كان السينمائى عن فيلمه " Time of the Gypsies-زمن الغجر" الذى تم إنتاجه عام 1988، وهو فيلم من تأليف السيناريست الصربى جوردان ميهيتش، ويدور عن حياة عائلة غجرية تعيش فى يوغوسلافيا.

فيما حصل فيلمه " Arizona Dream- أريزونا دريم" الذى يعد أول فيلم له باللغة الإنجليزية، على جائزة "الدب الفضي" من مهرجان برلين السينمائى عام 1993، هذا بجانب حصول فيلم " Underground- تحت الأرض" الذى يستعرض تفاصيل الحياة المريرة للبلقان، على جائزة السعفة الذهبية الثانية فى مهرجان كان السينمائى عام 1995.

لم تقتصر نجاحات المخرج الصربى على حصده للجوائز فقط، وإنما تم اختياره أيضًا عام 1993 كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان كان السينمائي، فيما أصبح رئيسا للجنة تحكيم نفس المهرجان عام 2005.

